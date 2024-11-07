Biden'dan Trump'a Seçim Tebriği

Biden, Trump'ı Seçim Başarısından Dolayı Tebrik Etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray kaynaklarından alınan bilgilere göre, Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından Trump'ı kutladı.

Yumuşak Bir Geçiş Sözleri

Biden, Trump'a yaptığı açıklamada, Ocak 2025'te planlanan yemin töreni öncesi bir "yumuşak geçiş" için iş birliği yapacağına dair söz verdi. Ayrıca, iki liderin ülkeyi bir araya getirmek için ortak çaba sarf etmesinin önemine vurgu yaptı.

Trump'ın Yeni Görevi

Seçimlerde Cumhuriyetçi aday olan Trump, 270 delegeyi geçerek Amerika'nın 47. başkanı olma unvanını elde etti. Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak.