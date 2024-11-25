Biden'dan Uruguay'da Orsi'ye Tebrik Mesajı

ABD Başkanı Biden'dan Orsi'ye Tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Uruguay'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Yamandu Orsi'yi tebrik etti. Biden, yazılı bir açıklama yaparak, "Uruguay'ın 43. devlet başkanı olarak hizmet etmek üzere seçilmesi dolayısıyla Orsi'yi tebrik ediyorum. Uruguay halkına da demokrasiye olan bağlılıkları dolayısıyla ayrıca tebriklerimi gönderiyorum," ifadelerini kullandı.

Uruguay'daki Seçim Sonuçları

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunu resmi olmayan sonuçlara göre sol görüşlü aday Yamandu Orsi kazandı. Bu durum, Uruguay'daki siyasi manzarayı ve halkın tercihlerini yansıtan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.