DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,19 -0,25%
ALTIN
3.066,99 -0,33%
BITCOIN
2.485.394,57 -0,21%

Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek

Biden'ın danışmanları, Hizbullah ile çatışmaların sona erdirilmesi için görüşmek üzere İsrail'e geliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:10
Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek

Biden'ın Danışmanları İsrail'de Hizbullah ile Anlaşma Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki üst düzey danışmanının, Hizbullah ile devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlamak amacıyla bu hafta İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk perşembe günü İsrail'de olacak.

Görüşmelerin İçeriği

Hochstein ve McGurk'ın, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları sonlandıracak ve sınırda yerinden edilen kişilerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde görüşmeler yapması planlanıyor.

İsrailli yetkililer, önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmanın sağlanabileceğini bildirdi. Anlaşma çerçevesinde, Hizbullah ile İsrail arasında 60 günlük bir geçiş sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Geçiş Sürecindeki Adımlar

Bu geçiş sürecinde Hizbullah’ın, Lübnan'ın güneyindeki ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, yani İsrail sınırından uzaktaki bölgelere taşıması talep edilecek. Ayrıca, Lübnan ordusunun İsrail sınırına 8 bin asker konuşlandırması ve İsrail askerlerinin de Lübnan’ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi öngörülüyor.

Son Durum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki çatışmaları diplomatik yollarla çözmek için bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti. İsrail ordusu, 30 Eylül'den itibaren Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırıları başlatmıştı.

Yerel medya kaynaklarına göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bu kara saldırılarında sona yaklaşıldığını ve İsrail ordusunun operasyonları "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden'ın Porto Riko Açıklaması Tartışma Yarattı
2
Siyonizm Karşıtı Yoav Litvin'in Değerlendirmeleri
3
Türk Kızılay, Gazze'ye Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor
4
Kars'ın 104. Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
5
Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek
6
ABD Başkanlık Seçim Süreci 2024: Her Şey Ne Zaman Gerçekleşiyor?
7
Gazze'de Katliam: 94 Ölü, Zorunlu Göçe Direnişin Bedeli

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?