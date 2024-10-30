Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek

Biden'ın Danışmanları İsrail'de Hizbullah ile Anlaşma Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki üst düzey danışmanının, Hizbullah ile devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlamak amacıyla bu hafta İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk perşembe günü İsrail'de olacak.

Görüşmelerin İçeriği

Hochstein ve McGurk'ın, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları sonlandıracak ve sınırda yerinden edilen kişilerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde görüşmeler yapması planlanıyor.

İsrailli yetkililer, önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmanın sağlanabileceğini bildirdi. Anlaşma çerçevesinde, Hizbullah ile İsrail arasında 60 günlük bir geçiş sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Geçiş Sürecindeki Adımlar

Bu geçiş sürecinde Hizbullah’ın, Lübnan'ın güneyindeki ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, yani İsrail sınırından uzaktaki bölgelere taşıması talep edilecek. Ayrıca, Lübnan ordusunun İsrail sınırına 8 bin asker konuşlandırması ve İsrail askerlerinin de Lübnan’ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi öngörülüyor.

Son Durum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki çatışmaları diplomatik yollarla çözmek için bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti. İsrail ordusu, 30 Eylül'den itibaren Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırıları başlatmıştı.

Yerel medya kaynaklarına göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bu kara saldırılarında sona yaklaşıldığını ve İsrail ordusunun operasyonları "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ifade etti.