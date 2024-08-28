Biden'ın Gazze Limanı Projesine Yönelik Eleştiriler Artıyor

Biden Yönetiminin Gazze'deki Liman Projesine İlişkin Eleştiriler

ABD'nin insani yardım göndermeye yönelik çabaları, Gazze'de kurulan geçici limanın başarısızlığı ile sorgulanır hale geldi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Joe Biden'ın plana yönelik yapılan uyarıları dikkate almadığını iddia etti.

Üst Düzey Uyarılar Göz Ardı Edildi

USAID tarafından yayımlanan raporda, Biden'a, geçici limanın işlevselliği konusunda endişeler iletildiği ancak bu uyarıların göz ardı edildiği belirtildi. USAID çalışanlarının, bu tür bir projenin "gerçekleştirilmesinin zor olacağı" yönündeki kaygılarının dikkate alınmadığı öne sürülüyor.

Yüzey İskelesi Projesinin Başarısızlığı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından belirlenen koşulların, Pentagon tarafından hiçe sayıldığı ifade edildi. Raporda, yüzer iskele kurulumu için gereksinimler arasında Gazze'nin kuzeyinde bir iskele kurulması talep edilmişken, Pentagon bu şartı göz ardı ederek kıyının orta bölgelerine yerleştirmeyi tercih etti.

Dış Etkilerin Rolü

Projenin başarısızlığında "dış faktörlerin" rolü olduğunu söyleyen rapor, Pentagon ile İsrail'in güvenlik endişelerinin, insani yardım ulaştırma çabalarını engellediğini vurguladı. Hava durumu, güvenlik sorunları ve insani erişim engellerinin yardım gönderimini daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

ABD'nin Yüzer İskelesi Fiyaskosu

Biden, prorjenin tanıtımını yaparken tarihler 7 Mart’ı gösteriyordu. Yüzer iskele, 25 Mayıs'ta deniz koşulları nedeniyle ciddi hasar aldı ve "fiyasko" eleştirileri arasında tekrar onarıldı. 17 Temmuz itibariyle, iskele "görevini tamamladı" olarak nitelendirilerek faaliyetlerine son verildi.

Biden, Washington'daki NATO zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında, "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım," ifadelerini kullandı. Bu sert eleştirilerin ışığında, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hedefinde bir revizyona gitmesi bekleniyor.