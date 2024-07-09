Biden’ın hareketleri önceden planlanıyor: Sahneye adım adım talimat!

Son zamanlarda Biden'ın toplantı ve etkinliklerde dahi detaylı talimatlarla hareket ettiği belirtiliyor. Bir toplantının organizasyonunda yer alan bir kaynak, Axios'a yaptığı açıklamada, Biden'ın her adımının önceden planlandığını ve görsel talimatlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Başkan'ın yardımcıları, Biden'ın sahneye çıkışı ve seyircilerle olan etkileşimleri gibi detayları titizlikle planladıkları bilgisi paylaşıldı. Yayınlanan talimat belgelerinden birinde sadece "Sahneye ilerle" talimatı yer alması dikkat çekti.



Geçmişte bir olayda Biden, elindeki hatırlatma notunu kameralara yanlışlıkla göstermiş ve içeriğinde, "Oturacaksın. Basın mensuplarına brifing vereceksin. Katılımcılara teşekkür edeceksin. Odadan ayrılacaksın" gibi adımların sıralandığı görülmüştü.