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Biden'ın Özür Konuşması Filistin Taşlı Sloganlarla Karşılandı

Biden, yerli çocukların asimilasyonu konusunda özür dilerken, bir gösterici Filistin'e destek vererek tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:04
Biden'ın Özür Konuşması Filistin Taşlı Sloganlarla Karşılandı

Başkan Biden'ın Önemli Konuşması

ABD Başkanı Joe Biden, Phoenix, Arizona'da yerli çocukların asimile edilmesi konusunda hükümetin rolü için özür dilediği bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma, Filistin'e destek veren bir göstericinin müdahalesi ile kesintiye uğradı.

Göstericiden Tepki

Biden konuşmasına devam ederken, gösterici, "Peki ya Gazze'deki insanlar ne olacak?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ardından, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun? Özgür Filistin!" şeklindeki ifadeleriyle baskı yaptı.

Başkanın Cevabı

Biden, göstericinin bu çıkışına yanıt vererek, "Birçok masum insan öldürülüyor ve bunun durması gerek" dedi. Bu diyalog, Biden'ın konuşmasının önemli bir anı haline geldi.

Tarihi Özür

Biden, 25 Ekim'de tarihsel olarak, yerlilerin kültürel soykırımına tanıklık eden yüzlerce yatılı okulun sistematik asimilasyon çabaları dolayısıyla ilk kez bir ABD başkanı olarak özür dilemişti. Bu, on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun maruz kaldığı muamele için bir kabul ve özür niteliği taşıyor.

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