DOLAR
33,9 0,2%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.784,16 -1,41%
BITCOIN
1.950.610,61 0%

Biden, Quad Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Quad liderlerini 21 Eylül'de Delaware'de ağırlayacak. Zirve, ülkeler arası dostluğun bir göstergesi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:38
Biden, Quad Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Biden, Quad Liderler Zirvesini Ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Grubu (Quad) üyeleri olan Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerini 21 Eylül’de Delaware’de bir araya getirecek.

Zirve Bilgileri

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Biden, 21 Eylül Cumartesi günü Quad liderlerini kendi evinde konuk edecek. Zirveye Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio katılacak.

Stratejik İşbirliği ve Dostluk

Beyaz Saray, Biden'ın ilk kez Quad liderlerini kendi evinde ağırlayacağını ve bu durumun ülkeler arasındaki yakın dostluk bağlarının bir göstermesi olduğunu belirtiyor.

2007’de başlatılan dialog forumu olan Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürüldü. İlk Quad liderler zirvesi ise 2021 yılında Beyaz Saray'da gerçekleşti. Üyeleri arasında düzenli toplantılarla bilgi alışverişi sağlayan bu ittifak, Çin’e karşı gayriresmi bir stratejik forum olarak biliniyor ve “Asya'daki demokrasi yayılması” olarak nitelendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı
3
Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler
4
Çorum'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
5
İYİ Parti'de Şok İstifa: Ümit Özlale Partisinden ve Görevlerinden Ayrıldı
6
Tekirdağ'da Bebeğe Şok İstismar: Anne ve 4 Kişi Tutuklandı
7
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!