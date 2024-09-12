Biden, Quad Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Biden, Quad Liderler Zirvesini Ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Grubu (Quad) üyeleri olan Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerini 21 Eylül’de Delaware’de bir araya getirecek.

Zirve Bilgileri

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Biden, 21 Eylül Cumartesi günü Quad liderlerini kendi evinde konuk edecek. Zirveye Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio katılacak.

Stratejik İşbirliği ve Dostluk

Beyaz Saray, Biden'ın ilk kez Quad liderlerini kendi evinde ağırlayacağını ve bu durumun ülkeler arasındaki yakın dostluk bağlarının bir göstermesi olduğunu belirtiyor.

2007’de başlatılan dialog forumu olan Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürüldü. İlk Quad liderler zirvesi ise 2021 yılında Beyaz Saray'da gerçekleşti. Üyeleri arasında düzenli toplantılarla bilgi alışverişi sağlayan bu ittifak, Çin’e karşı gayriresmi bir stratejik forum olarak biliniyor ve “Asya'daki demokrasi yayılması” olarak nitelendiriliyor.