Biden: “Toplumlarımıza Yönelik Saldırılara Müsamahamız Yok”

Başkan Biden’dan Şiddete Sert Tepki

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans şehrinde gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hızlı Müdahale ve Teşekkür Mesajı

Biden, olayla ilgili sabah saatlerinden itibaren bilgilendirildiğini belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun olayı terör saldırısı olarak soruşturduğunu hatırlattı. Olayın ardından yerel kolluk güçlerine teşekkür eden Biden, "Gün boyunca konuyla ilgili bilgi almaya devam edeceğiz." dedi.

Kurbanların Ailelerine Taziye

Başkan Biden, kurbanların ailelerine taziyelerini ileterek, "Şiddetin hiçbir meşruiyeti olamaz." şeklinde konuştu. Cumartesi sabahı meydana gelen olay, New Orleans polisi tarafından bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığı olarak kaydedilmişti.

Olayın Kayıpları ve Yerlisinden Gelen Tepkiler

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "korkunç bir şiddet eylemi" olduğunu belirterek, kurbanlar için dua edilmesi çağrısında bulundu. New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ise, şehirlerinin bir terör saldırısından etkilendiğini vurgulayarak soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

FBI'dan Olayla İlgili Açıklama

FBI, yaptığı yazılı açıklamada, bir aracın kalabalığın üzerine sürüldüğü ve bu esnada yerel kolluk kuvvetleriyle çatışmaya giren kişinin öldürüldüğünü bildirdi. FBI, olayı terör saldırısı olarak soruşturacaklarını duyurdu. FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, olay mahallinde yapılan incelemelerde el yapımı patlayıcılar bulunduğunu aktardı.