Biden, Trump'ı Beyaz Saray'da Son Kez Ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün görevi devredeceği seçilmiş başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'daki geleneksel çay içme seremonisinde son kez ağırladı. Trump, bugün yemin ederek resmen görevi devralacak. Yemin töreni sabahında, tarihi St. John's Kilisesi'nde düzenlenen ayinle başladığı gün, Beyaz Saray'daki geleneksel seremoniyle devam etti.

Biden ve eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Yemin töreni günü, mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanın Beyaz Saray'da son kez bir araya gelmesine vesile olan bu geleneksel çay içme seremonisi, basına kapalı bir etkinlikte yapıldı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Seremoninin ardından Biden ve Trump, aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılarak Kongre binasına geçti.

Trump'ın Bugünkü Programı

Trump'ın yemin töreni günü programı oldukça yoğun. İlk olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan St. John's Kilisesi'nde gerçekleştirilen geleneksel ayine katıldıktan sonra Biden ile bir araya geldi. Kongre binasına geçerek açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından, ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek. Yemin töreninin ardından Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını gerçekleştirecek.

Yemin töreninin ardından Kongre binasında bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek. Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinlikler kapalı alanlara alındığı için, programın bir kısmı Capital One Arena'da, burada Trump'ın destekçilerine hitap edeceği geleneksel başkanlık geçit töreni ile devam edecek. Daha sonra Beyaz Saray'a dönecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde birçok başkanlık kararnamesine imza atacak.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Son dönemdeki güvenlik tehditleri nedeniyle Trump'ın yemin töreninde güvenlik önlemleri arttırıldı. Temmuz'da yaşanan bir suikast girişiminin ardından, yaklaşık 25 bin güvenlik personeli ve birçok güvenlik birimi etkinlik günü Washington'da yer alacak. Gizli Servis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinin yer alacağı etkinlik için, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak. Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturulacak ve güvenlik yetkilileri gün boyunca şehrin semalarında son teknolojiye sahip helikopterlerle devriye gezecek.