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Biden, UCM'nin Netanyahu'daki Tutuklama Emrini 'Rezalete' Benimsemedi

Biden, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:37
Biden, UCM'nin Netanyahu'daki Tutuklama Emrini 'Rezalete' Benimsemedi

ABD Başkanı Biden'dan UCM'ye Sert Tepki

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini sert bir dille eleştirdi.

UCM'nin Kararı

Biden, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması rezalettir." şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail'in Güvenliği

Başkan Biden, İsrail ile Hamas arasındaki farklara dikkat çekerek, İsrail'in güvenliğine karşı her zaman Tel Aviv'in yanında olacaklarını belirtti.

UCM'nin Açıklaması

UCM, geçtiğimiz günlerde Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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