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Biden ve Golob'un Görüşmesinde Önemli Konular Ele Alındı

ABD Başkanı Biden, Slovenya Başbakanı Golob ile görüşerek ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri detaylıca tartıştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:28
Biden ve Golob'un Görüşmesinde Önemli Konular Ele Alındı

ABD Başkanı Joe Biden ile Slovenya Başbakanı Robert Golob'un Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kapsamlı bir şekilde ele aldı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, ülkesini ziyaret eden Golob'u Beyaz Saray'da kabul etti. Görüşmede, Golob'un Rusya ile yapılan esir takası anlaşmasındaki katkılarından dolayı Biden, ona teşekkür etti.

Temiz Enerji ve İşbirliği

İki lider, temiz enerji alanındaki işbirliği ve Batı Balkanlar ile ilgili önemli konuları masaya yatırdı. Biden ve Golob, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek vermeye devam etme kararlılıklarını yinelediler.

Orta Doğu'daki Kriz ve NATO Yatırımları

Orta Doğu'daki güncel gelişmelere de değinen Biden ve Golob, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani krizin önlenmesi için ateşkes sağlanmasının önemini vurguladılar. Biden ayrıca, NATO'ya yapılan savunma yatırımlarının artırılması gerektiği konusunu da dile getirdi.

Tarihsel Not

Beyaz Saray, 2006 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından eski Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın ağırlanmasından sonra iki lideri tekrar ağırlamış oldu.

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