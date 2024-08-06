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Biden ve Harris, İran Tehditlerini Değerlendirdi

ABD liderleri, ulusal güvenlik ekibiyle İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerini ve bölgedeki durumları masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:26
Biden ve Harris, İran Tehditlerini Değerlendirdi

Biden ve Harris'den Ulusal Güvenlik Toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki artan gerginliği ele almak üzere ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, özellikle "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" üzerinde duruldu.

Heyetin Değerlendirmeleri

Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik düzenlenen saldırı ile birlikte, İsrail ile İran arasındaki ilişkilerdeki gerginlik kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Ulusal güvenlik ekibi, Biden ve Harris'e bu saldırının detayları hakkında bilgi verirken, ayrıca "İran kaynaklı tehditlerin" ciddi boyutları masaya yatırıldı. Bu bağlamda, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik soylenen geliştirme çabaları da gözden geçirildi.

Diplomatik Çabalar ve Ateşkes Süreci

Toplantıda, bölgedeki tansiyonu azaltma yönünde atılacak diplomatik adımlar ve Gazze'de potansiyel bir ateşkes süreci de değerlendirildi. Biden ve Harris, bu girişimlerin önemini vurgulayarak, uluslararası iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

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