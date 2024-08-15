Biden ve Harris, Orta Doğu Gelişmelerini Değerlendirdi

Orta Doğu'daki Gelişmeler Üzerine Toplantı

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ulusal güvenlik ekibiyle birlikte Orta Doğu'daki son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kritik toplantının "Durum Odası"nda gerçekleştiği belirtildi.

Son Gelişmeler ve Tansiyon

Toplantıda, özellikle Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası artan İsrail-İran gerilimi ele alındı. Bu bağlamda, İran'ın muhtemel misilleme planları ve bölgedeki güvenlik durumu değerlendirildi.

Askeri Destek ve Diplomatik Çabalar

Ulusal güvenlik ekibinin, İran kaynaklı tehditlere ilişkin bilgi sunduğu görüşmede, ABD'nin İsrail'in savunmasını destekleme konusundaki askeri gayretleri de masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgesel gerilimin azaltılması ve Gazze'deki olası ateşkes süreçleri için yürütülen diplomatik çabaların üzerinde duruldu.

Önceki Toplantılar ve Artan Gerilim

Biden, 5 Ağustos'ta da benzer bir toplantı gerçekleştirerek, ulusal güvenlik ekibini Orta Doğu'daki durum hakkında bilgilendirmişti. Önceki görüşmelerde Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırılar ve bölgedeki genel gerginlik konuları öne çıkmıştı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrutta eğitim alanında faaliyet gösteren Hizbullah komutanlarına yönelik hava saldırısının ardından, İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla Orta Doğu'da tansiyon bir kat daha yükselmiş durumda. İran ve Hizbullah, bu saldırılara misilleme hazırlığında olduğunu duyurdu.