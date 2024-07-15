Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da görüşecek!

Netanyahu’nun Kongre’ye hitap etmesinden birkaç gün önce gerçekleşecek bu görüşme, iki lider arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Netanyahu, Beyaz Saray'a en son, Aralık 2022'de yeniden göreve geldiğinde gitmişti.

Biden, İsrail ile Hamas arasında süregelen ateşkes görüşmeleri için geçen ay her iki tarafa da bir öneri sunmuştu. Ancak, bu ateşkes ihtimali, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.