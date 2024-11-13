Biden ve Subianto Beyaz Saray'da Görüştü: İşbirlikleri ve Gazze'deki Durum Konuşuldu

Biden ve Subianto'dan Kritik Toplantı

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirlikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme öncesinde basın mensuplarına ikili ilişkilerle ilgili kısa açıklamalarda bulunan liderler, bölgede artan Çin etkisine karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladılar. Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinin Hint-Pasifik bölgesinde yattığını, bu bölgedeki serbest ve açık ticaretin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gazze'deki Acil Durum

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Subianto, Gazze meselesini de gündeme getirdi. İkili, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi yolunda acil ateşkes çağrısında bulundular.

Görüşmede, Gazze'deki insanlık dramına karşı duyulan derin endişe dile getirilirken, Gazze'nin yeniden inşasının uluslararası bir bağış sürecine bağlı olduğu vurgulandı.

Filistin ve Lübnan Konuları

Biden ve Subianto, bağımsız bir Filistin devletinin önemine dikkat çekti ve Lübnan'da bir diplomatik çözüme ulaşılmasının gerekliliğini ifade ettiler. Ayrıca, Filistinli çocukların tedavi süreçlerinin kolaylaştırılması için işbirliğine gidecekleri taahhüdünde bulundular.

BM Tesisleri ve UNIFIL Güçleri Üzerine Vurgu

Biden, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline zarar verebilecek askeri faaliyetlerden kaçınılması gerektiğine de dikkat çekti. İsrail ordusunun, 10 Ekim tarihi itibarıyla UNIFIL askerlerine gerçekleştirdiği saldırılar, Lübnan’daki insani durumu daha da gerginleştirdi.

Son olarak, saldırılarda yaralanan askerler ve sivil kayıplar hakkında bilgi verilirken, liderler bu durumun derin kaygı yarattığını ve çözüm için uluslararası dayanışmanın elzem olduğunu belirttiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.