DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Biden ve Subianto Beyaz Saray'da Görüştü: İşbirlikleri ve Gazze'deki Durum Konuşuldu

Biden, Endonezya Devlet Başkanı Subianto ile Beyaz Saray'da görüşerek Hint-Pasifik işbirliklerini ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:35
Biden ve Subianto Beyaz Saray'da Görüştü: İşbirlikleri ve Gazze'deki Durum Konuşuldu

Biden ve Subianto'dan Kritik Toplantı

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirlikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme öncesinde basın mensuplarına ikili ilişkilerle ilgili kısa açıklamalarda bulunan liderler, bölgede artan Çin etkisine karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladılar. Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinin Hint-Pasifik bölgesinde yattığını, bu bölgedeki serbest ve açık ticaretin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gazze'deki Acil Durum

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Subianto, Gazze meselesini de gündeme getirdi. İkili, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi yolunda acil ateşkes çağrısında bulundular.

Görüşmede, Gazze'deki insanlık dramına karşı duyulan derin endişe dile getirilirken, Gazze'nin yeniden inşasının uluslararası bir bağış sürecine bağlı olduğu vurgulandı.

Filistin ve Lübnan Konuları

Biden ve Subianto, bağımsız bir Filistin devletinin önemine dikkat çekti ve Lübnan'da bir diplomatik çözüme ulaşılmasının gerekliliğini ifade ettiler. Ayrıca, Filistinli çocukların tedavi süreçlerinin kolaylaştırılması için işbirliğine gidecekleri taahhüdünde bulundular.

BM Tesisleri ve UNIFIL Güçleri Üzerine Vurgu

Biden, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline zarar verebilecek askeri faaliyetlerden kaçınılması gerektiğine de dikkat çekti. İsrail ordusunun, 10 Ekim tarihi itibarıyla UNIFIL askerlerine gerçekleştirdiği saldırılar, Lübnan’daki insani durumu daha da gerginleştirdi.

Son olarak, saldırılarda yaralanan askerler ve sivil kayıplar hakkında bilgi verilirken, liderler bu durumun derin kaygı yarattığını ve çözüm için uluslararası dayanışmanın elzem olduğunu belirttiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir