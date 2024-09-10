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Biden Yönetimine CAIR'dan Eleştiri: Eygi Ailesine Başsağlığı Yok

CAIR, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin Biden tarafından aranmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:34
Biden Yönetimine CAIR'dan Eleştiri: Eygi Ailesine Başsağlığı Yok

CAIR'den Biden'a Eleştiri

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine ABD Başkanı Joe Biden'ın başsağlığı dilememesi sebebiyle hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Biden ve Harris'in Sessizliği

CAIR, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Eygi'nin ailesini aramamasını "rahatsız edici ve hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, yapılan bu tutumun son derece tartışmalı olduğunu vurguladı. "Bu durum, adalet anlayışımızı sorgulatıyor"

Mitchell, Biden ve Harris'in, bir İsrailli-Amerikalı'nın ailesiyle hızlı bir şekilde iletişime geçtiği düşünüldüğünde, bu tutumun daha da sorunlu olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı'na Çağrı

CAIR, Eygi'nin ve gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı'na, Filistinli American'lara yönelik şiddet uygulayan İsrailli yetkililerin yargılanması için çağrıda bulundu.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın Eygi ailesiyle henüz görüşmediğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Bugün yapacağımız bir görüşme yok. Ailesiyle beraber yas tutuyoruz." diyerek durumu izah etti.

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