Bilal Erdoğan: Batı Medeniyeti Duvara Gidiyor, Türkiye Fırsatla Dolu

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan Kocaeli'de Açıklamalarda Bulundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dünya genelindeki gidişatın kötü olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Batı medeniyetinin sona yaklaştığı, duvara doğru gittiği bu dönemeçte karşımızda bu medeniyet nöbetini devralmak için bir fırsat kendini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız bu medeniyet nöbetini devralma yolunda aslında bize istikamet çizdi, Türkiye Yüzyılı." dedi.

50. Yıl Kutlamaları ve Deprem Yardımları

Erdoğan, konuşmasında İlim Yayma Vakfı'nın 2023'te 50. yılını geride bıraktığını hatırlatarak, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok projeden vazgeçme kararı aldıklarını belirtti. Bunun yerine, deprem bölgesine yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, il genelinde toplamda 51 İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphanesi kurduklarını kaydetti.

Gazze'deki Durum ve Uluslararası Tüccarların Sorumluluğu

Gazze'deki duruma da değinen Erdoğan, burada yaşananların bir soykırım olduğunu belirtti. "Eğer dünya bu soykırımla hesaplaşacaksa, Gazze'nin yeniden inşası için sorumluların hareket etmesi gerekir. Bunun için İsrail'in gerekli tazminatı ödemesi gerekmektedir." diye konuştu.

Türkiye’nin Ticaret Politikası ve Müslüman Ülkelerle İlişkiler

Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile olan bütün ticaretini kestiklerini ve bunun Türkiye için bir kar kaybı oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Müslüman ülkelerle ortak bir adım atılmasının önemine değinen Erdoğan, diplomatik çabaların yetersiz olduğunu ifade etti.

Gelecek ve Huzur Teması

Konuşmasında, huzur ve güven temasını da işleyen Erdoğan, bu medeniyet nöbetini devralmanın ekonomik büyümeden çok daha fazlasını gerektirdiğini, bu sürecin toplumsal huzurla mümkün olacağını vurguladı.

Genel Kurul Sonuçları ve Katılımcılar

Genel kurulda tek liste ile başkanlığa yeniden Feyzi Utaş seçilirken, programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve diğer önemli isimler de katıldı. Erdoğan, vakfın çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı.