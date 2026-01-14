Bilal Saygılı: İzmir yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya

Bilal Saygılı, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 100 milyon TL borcunu işaret ederek yeni bir çöp krizi uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:50
Teşkilat buluşmasında birlik mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçe binasında teşkilat üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda partinin birliğine ve hizmet hedeflerine vurgu yaptı. Saygılı, "AK Parti teşkilatları, her şartta birliğini, dirliğini ve davasına olan sarsılmaz bağlılığını koruyan büyük bir aile olma özelliğini taşımaktadır. Bizler, gücümüzü milletimizin güveninden, yolumuzu ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinden alıyoruz" dedi.

Saygılı, teşkilat mensuplarının fedakârlığına teşekkür ederek, "Bu kutlu yürüyüşte hedefimiz daha güçlü bir İzmir, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmektir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettikçe, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödemiş tesisi ve borç iddiaları

Başkan Saygılı, İzmir’de yeni bir çöp krizi uyarısı yaparak, Küçük Menderes Havzası’na hizmet vermesi amacıyla yap-işlet-devret modeliyle kurulan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ile ilgili sorunları gündeme taşıdı. Saygılı, "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde, bugün gelinen noktada sorunlar katlanarak artmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, tesisi işleten özel firmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 100 milyon TL seviyesine ulaştığını belirtti: "Belediye borcunu ödemiyor, şirket parasını alamıyor."

Ayrıca, aynı firmanın Ödemiş Belediyesi için de çöp toplama hizmeti yürüttüğünü, ancak firmaya olan 170 milyon TL tutarındaki alacağın tahsil edilememesi nedeniyle belediyeyi icraya verdiğini ve belediyeye ait mezarlıklar dâhil 3 binin üzerinde parça mala icra konulduğunu söyledi. Saygılı, firmanın Ödemiş’te çöp toplamayı bırakacağını ilan ettiğini aktardı.

Başkan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çöpü yönetemeyen, İzmir’i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır. Bu tablo, sorumsuzluğun ve beceriksizliğin açık göstergesidir."

Toplantıda Saygılı, teşkilatın ortaya koyduğu sinerjiye vurgu yaparak, emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve "Rabbim birlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" dileğinde bulundu.

