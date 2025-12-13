Bilecik Bahçelievler Yüzme Havuzu'nda Gençlere Yoğun Antrenman

Genç sporcularda hız, dayanıklılık ve eğlence odaklı çalışma

Bilecik Bahçelievler Yüzme Havuzunda genç sporcular, kapsamlı bir antrenman programı için bir araya geldi. Antrenmanlar alanında uzman isimler eşliğinde gerçekleştirildi ve yoğun tempo ile dikkat çekti.

Program kapsamında uzman antrenör eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, hız, dayanıklılık ve eğlence dolu aktivitelerle zenginleştirildi. Yetkililer, havuzdaki antrenmanların gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik Gençlik ve Spor ailesi olarak gelişmeye devam ediyoruz" dedi.

