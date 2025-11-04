Bilecik Belediye Meclisi Kasım Toplantısı: 10 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Bilecik Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısında 10 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Bilecik Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda toplam 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışı ve bütçe çalışmaları

Toplantı, parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başladı. İlk olarak 2026 yılı Taslak Performansı ele alındı ve ilgili komisyona sevk edildi. Ardından 2026 yılı Taslak Bütçesi ile 2026 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespiti konuları görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Bağış kabulü ve altyapı kararları

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belediyeye şartsız bağışlanan/hibe edilen 2 adet kamyonun kabulü yapıldı. Ayrıca Kayı Boyu Mahallesi ile Pelitözü Mahallesinin bazı noktalarına doğalgaz ulaştırılması için gerekli meclis kararı görüşülerek kabul edildi.

Zabıta hizmetleri ve tahsis iptalleri

Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet motosikletin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, aşevi olarak kullanılmak üzere Türkiye Kızılay Derneği Bilecik Şube Başkanlığına bedelsiz 10 yıllığına tahsis edilen, mülkiyeti belediyeye ait Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi Yuvam Sokak adresindeki taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Benzer şekilde, mülkiyeti belediyeye ait Osmangazi Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların üzerinde geçen süre zarfında yatırım yapılmaması ve belediye başkanlığının tasarruf hakları nedeniyle bu taşınmazların tahsislerine ilişkin iptal kararı alındı.

Denetim sonuçları

Toplantının son gündem maddesi kapsamında 2024 yılı Sayıştay Denetim sonuçları, Belediye Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Toplantıda görüşülen tüm maddeler oylandı ve karar bağlandı; alınan kararlar belediye hizmetleri ve kentin altyapı planlaması açısından önemli düzenlemeler içeriyor.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE İKİ ADET MOTOSİKLET ALINACAK