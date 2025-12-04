Bilecik (Bozüyük) Kaçak Ürün Operasyonu: Elektronik Sigara ve Ürünler Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak ürün operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük'te faaliyet gösteren bir işyerine düzenlenen operasyonda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyon detayları

Yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda elektronik sigara ve likiti, cinsel sağlık ürünü ile sigara mentol tüpleri bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak işlem başlatıldı.

Yasal çerçeve ve soruşturma

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

