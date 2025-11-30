Bilecik’e 67 Yeni Araç Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı'nın 9 bin 200 araçlık teslimatından Bilecik payını aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik’e, emniyet ve jandarma teşkilatlarının görev sahasında kullanılmak üzere 67 yeni araç tahsis edildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 9 bin 200 aracın hizmete alındığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bakan yardımcıları, milletvekilleri, il valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ve protokol üyeleri katıldı.

Tören kapsamında tahsis edilen araçların 67'si Bilecik’e gönderilecek olup, kentteki Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının görev sahasında kullanılacak. Yeni araçların özellikle asayiş, trafik, kırsal güvenlik ve operasyon kapasitelerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer yaptığı açıklamada: "Bilecik’e tahsis edilen 67 yeni araç, güvenlik hizmetlerimizin daha etkin, hızlı ve güçlü şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlimize yapılan bu destekten dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyor, araçların hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

