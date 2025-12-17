Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener Pazaryeri’de Denetimde

İlçe Amirliğinde çalışmalar yerinde incelendi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek birimde yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.

Şener, ilçede görev yapan personelden genel durum, asayiş uygulamaları ve yürütülen operasyonel faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Amirlikteki birimleri tek tek gezen Müdür, özellikle vatandaş güvenliği ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Personelle yaptığı görüşmede disiplin, koordinasyon ve sahadaki etkinliğin önemine dikkat çeken Şener, birimlerin performans ve hazırlık düzeyini değerlendirdi.

Gökalp Şener ziyaret sırasında, "İlçemizin huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

