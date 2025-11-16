Bilecik futbol hakemleri 2025-2026 sezonunu Gölpazarı’nda açtı

Bilecik İl Hakem Kurulu, 2025-2026 futbol sezonunun açılışını Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirdi. Programa, Kurula bağlı faal futbol hakemleri, yardımcı hakemler ve gözlemciler katıldı.

Açılış programı ve antrenman

Gölpazarı’nda düzenlenen açılışta ilk olarak saha antrenmanı yapıldı. Antrenmanın ardından hakemlere mont, eşofman ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı.

Etkinlik akşam saatlerinde Fatih Dönmez Kongre Merkezinde verilen akşam yemeği ile devam etti. Programda ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanan ekim ayı eğitim sunumu yapıldı.

Hedefler ve teşekkür

İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Sayın Hayri Süer ve Gölpazarı Belediyesi’ne misafirperverlikleri için tüm Bilecikli hakem ve gözlemciler adına teşekkür ediyorum. Bilecik’i ulusal liglerde bu sezon 1 klasman yardımcı hakemi, 2 klasman hakemi, 3 bölgesel hakem ve 3 bölgesel yardımcı hakem temsil edecek. Hedefimiz daha fazla üst klasman hakem yetiştirmek" dedi.

Program, antrenman sonrası düzenlenen yemek ve plaket takdim töreniyle son buldu. Açılış töreni, Bilecik futbol hakemleri tarihinde ilk kez il merkezi dışında Gölpazarı ilçesinde yapılmış oldu.

