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Bilecik Gölpazarı'nda Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 17:21
Bilecik Gölpazarı'nda Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bilecik Gölpazarı'nda Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen orman yangını, yetkililer tarafından hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı.

Yangının ihbar edilmesi üzere, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadelede karadan ve havadan ekipler görevlendirildi.

Yangına Karşı Güçlü Mücadele

Ekipler, yangına karşı hızlıca müdahale etmek için 4 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve toplamda 73 personel ile bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Yetkililer, yangının büyümemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve durumu yakından takip ettiklerini bildiriyor. Yangının çıkış sebebi ise yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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