Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir Güreşçilerle Mindere Çıktı

Ziyaret ve Antrenman Anları

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, il genelinde faaliyet gösteren güreş sporcularını antrenman sırasında ziyaret etti.

Aynı zamanda milli güreşçi olan Demir, sporcularla kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra mindere çıkarak antrenmana katıldı. Uygulamalı olarak gösterdiği tekniklerle antrenmana renk kattı ve tecrübelerini genç sporcularla paylaştı.

Ziyarette yaşanan samimi ve keyifli anlar, sporcuların yüzlerine tebessüm olarak yansıdı. Demir, sporculara disiplinli çalışma, azim ve süreklilik vurgusu yaparak, güreşin hem fiziksel hem de mental gelişime katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğunu belirtti.

