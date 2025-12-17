DOLAR
Bilecik Jandarma'dan KADES eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, firmalarda görev yapan kadın çalışanlara KADES, yasal haklar ve koruyucu tedbirler hakkında bilgilendirme eğitimi verdi. Farkındalık sürecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:19
Kadın çalışanlara yasal haklar ve uygulama tanıtıldı

Bilecik'te jandarma ekipleri, KADES uygulaması ve kadınlara yönelik koruyucu önlemler hakkında kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimi veren birim, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği olarak bildirildi. Sorumluluk bölgesindeki firmalarda görev yapan kadın çalışanlara yönelik düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde, katılımcılara yasal haklar, koruyucu tedbirler ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Jandarma yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının il genelinde devam edeceğini duyurdu.

