Bilecik Orman Yangınında Yine Yıkım: 44 Yıldır Oturdukları Ev Küle Döndü

Bilecik Orman Yangınında Yine Yıkım

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'da başlayan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında evlerini kaybetti. Yangın, özellikle daha önce de benzer felaketi yaşayan aileleri derinden etkiledi.

Evlerini Kaybettikleri Acı Anılar

Mahalle halkından 86 yaşındaki Halim Dal, 1980 yılında yaşadığı fırın yangınında evini kaybetmişti. Ertesi yıl yeniden inşa ettiği evde 44 yıl geçiren Dal, 27 Haziran'da meydana gelen yangınla bir kez daha evsiz kaldı.

Öte yandan, 35 yaşındaki Ali Belkeseli de 2003 yılında, henüz 13 yaşındayken elektrik nedeni ile çıkan yangında evini kaybetti. Ailesiyle birlikte 22 yıldır oturdukları yeni evleri de, bu son yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangını Gördüm, Ama İhtimal Vermedim

Halim Dal, olay günü Gölpazarı ilçe merkezindeki diğer evinde olduklarını belirterek, "Ev tamamen yanmıştı. Kendimi kötü hissettim, üzüldüm. Her taraf yanmış. Bu evde hanımla, çocuklarımla ve torunlarımla yaşadığım anılarım yangınla birlikte yandı," dedi.

Aynı şekilde, Ali Belkeseli de o gün yangını Alıç köyü yakınlarından gördüğünü fakat alevlerin kendi bölgelerine ulaşmayacağına inandığını ifade etti. Yangın sırasında 44 küçükbaş hayvanını kamyonete yüklemeye çalıştığını, bir hayvanının kaçtığını ve 50'ye yakın tavuğunun telef olduğunu söyledi. Belkeseli, "13 yaşına kadar olan anılarım yangında yandı. Buradaki kişisel eşyalarım ve anılarım da yok oldu," şeklinde konuştu.

Bir kez daha geçmişte yaşanan acıların yeniden gün yüzüne çıktığı bu yangın, Gölpazarı'ndaki ailelerin dayanıklılığını test ederken, kayıpların acısını da derinleştirdi.

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti. 86 yaşındaki Halim Dal, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti. 86 yaşındaki Halim Dal, AA muhabirine açıklama yaptı.