DOLAR
39,86 -0,2%
EURO
47,02 0,22%
ALTIN
4.290,92 0,08%
BITCOIN
4.371.029,8 -0,39%

Bilecik Orman Yangınında Yine Yıkım: 44 Yıldır Oturdukları Ev Küle Döndü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Urgancılar Mahallesi sakinleri, orman yangınında evlerini kaybetti. Aynı ailelerin geçmişte de benzer acılar yaşadığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:26
Bilecik Orman Yangınında Yine Yıkım: 44 Yıldır Oturdukları Ev Küle Döndü

Bilecik Orman Yangınında Yine Yıkım

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'da başlayan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında evlerini kaybetti. Yangın, özellikle daha önce de benzer felaketi yaşayan aileleri derinden etkiledi.

Evlerini Kaybettikleri Acı Anılar

Mahalle halkından 86 yaşındaki Halim Dal, 1980 yılında yaşadığı fırın yangınında evini kaybetmişti. Ertesi yıl yeniden inşa ettiği evde 44 yıl geçiren Dal, 27 Haziran'da meydana gelen yangınla bir kez daha evsiz kaldı.

Öte yandan, 35 yaşındaki Ali Belkeseli de 2003 yılında, henüz 13 yaşındayken elektrik nedeni ile çıkan yangında evini kaybetti. Ailesiyle birlikte 22 yıldır oturdukları yeni evleri de, bu son yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangını Gördüm, Ama İhtimal Vermedim

Halim Dal, olay günü Gölpazarı ilçe merkezindeki diğer evinde olduklarını belirterek, "Ev tamamen yanmıştı. Kendimi kötü hissettim, üzüldüm. Her taraf yanmış. Bu evde hanımla, çocuklarımla ve torunlarımla yaşadığım anılarım yangınla birlikte yandı," dedi.

Aynı şekilde, Ali Belkeseli de o gün yangını Alıç köyü yakınlarından gördüğünü fakat alevlerin kendi bölgelerine ulaşmayacağına inandığını ifade etti. Yangın sırasında 44 küçükbaş hayvanını kamyonete yüklemeye çalıştığını, bir hayvanının kaçtığını ve 50'ye yakın tavuğunun telef olduğunu söyledi. Belkeseli, "13 yaşına kadar olan anılarım yangında yandı. Buradaki kişisel eşyalarım ve anılarım da yok oldu," şeklinde konuştu.

Bir kez daha geçmişte yaşanan acıların yeniden gün yüzüne çıktığı bu yangın, Gölpazarı'ndaki ailelerin dayanıklılığını test ederken, kayıpların acısını da derinleştirdi.

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi...

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti. 86 yaşındaki Halim Dal, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi...

Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti. 86 yaşındaki Halim Dal, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni Gerçekleşti
2
Antalya'da Son Haftada 37 Orman Yangını: 52 Hektar Zarar Gördü
3
Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı Başladı
4
Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor
5
Mardin'de Bıçakla Rehin Alma Olayı: 25 Yaşındaki Şahıs Gözaltında
6
İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 İlde Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!