Bilecik Osmaneli'de Tarla Tartışması: Komşusunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bilecik Osmaneli'de tarla sınırı tartışması ölümle sonuçlandı

Şüpheli jandarma tarafından yakalandı, adliyeye sevk edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Olayda yaşamını yitiren tarla komşusu Engin Güngör, iddialara göre kafasına sert cisimle vurulması sonucu yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

31 Ağustos'ta Soğucakpınar köyünde gerçekleşen saldırının ardından Güngör'ün cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morgu'na konuldu. Olayın ardından jandarma ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucu zanlı E.S., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer gelişmelerle ilgili açıklama yapmaya devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi darbederek öldüren şüpheli tutuklandı.