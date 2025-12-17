Bilecik Osmaneli’de Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik ili Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen mevkiinde, Pamukova-İznik Karayolu üzerinde kontrolden çıkan tır tek taraflı kaza yaptı.

Kazaya karışan araçlar; sürücülüğünü Renas U.'nun yaptığı 33 AIA 680 plakalı çekici tır ile 33 AET 716 plakalı dorse olarak bildirildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu olay meydana geldi.

Kazada sürücü Renas U. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sürücü, Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE TIR KONTROLDEN ÇIKTI: 1 YARALI