Bilecik Pazaryeri'de Şap Alarmı: Hayvan Giriş-Çıkışları Yasaklandı

Bilecik Pazaryeri'de şap alarmı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü acil tedbirler açıkladı. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bölge genelinde kapsamlı karantina uygulamaları başlatıldı.

Karantina ve yasaklanan bölgeler

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil duyuruda, Yeni Mahalle’de şap hastalığı tespit edildiği bildirildi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı karantina ve yasaklama kararları alındı.

Yetkililer, 6 mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köylerinin yasaklı bölge ilan edildiğini ve bu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kesin olarak yasaklandığını açıkladı.

Yetkililerin uyarıları

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Alınan tedbirler hayvan sağlığının korunması ve bölge ekonomisinin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyor. Yasaklara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak. Özellikle hayvan alım-satımı yapan üretici ve tüccarlarımızın kurallara titizlikle uyması istiyoruz. Üreticilerimizin panik yapmadan ancak dikkatli olmaları, şüpheli durumları gecikmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Karantina sürecinde denetimlerimiz artırılacak. Gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğiz".

