Üsküdar Belediyesi'nden gazetecilere basın odası jesti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ünalan'da hizmete girdi

Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, basın mensuplarının Anadolu Yakası'nda yaşadığı çalışma alanı sıkıntılarına yanıt vererek Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi'ndeki Üsküdar Bilim Merkezi binasında yeni bir basın odası açtı.

Yeni basın odasında 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak ve birçok materyal yer alıyor. Alan, 7 gün 24 saat açık olacak şekilde düzenlenerek gazetecilere daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş açılışta yaptığı konuşmada: "Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bugün sadece bir meslek gününü kutlamıyoruz, kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkı için büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerin emeğini, sorumluluğunu ve cesaretini selamlıyoruz. Gazetecilik hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli ve özveri gerektiren bir meslek. Basın emekçilerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek adına bir ofis tahsis ettiğimizi duyurmak istiyorum. Anadolu Yakası’nda böyle bir ofis eksikliği olduğunu zaten biliyorduk, geçen yıl yaptığımız toplantıda bunlar dile gelmişti. Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın odamızı açmak benim için de ayrı bir mutluluk. Basın odamızda 18 masa ve sandalye oluşturduk. Televizyon, buzdolabı ve internet gibi hizmetleri de sağladık. Artık 7 gün 24 saat hizmetinizde olacak bir basın odamız var" dedi.

Açılışta tüm basın mensupları adına konuşan ve basın odasının ilk anahtarını Başkan Dedetaş'tan teslim alan Gazeteci Mustafa Bakırhan, "Yaklaşık 15 yıldır sahada gazetecilik yapıyorum. Anadolu Yakası’nda bir basın odasına ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımıza duyarlılık gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu sorunumuzu dile getiren meslek büyüğümüz Berk Özkan’a da ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediyesi'nin açtığı bu merkez, Anadolu Yakası'ndaki basın mensuplarına sürekli ve donanımlı bir çalışma alanı sağlama amacı taşıyor.

