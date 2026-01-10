Şeyhi Odakır KOSO'da Güven Tazeledi: 'Önümüzdeki Dönem Tecrübe Dönemi'

Şeyhi Odakır KOSO 30. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeledi

Tek aday olarak girdi; 424 oyla yeniden başkan

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın (KOSO) 30. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şeyhi Odakır, tek aday olarak seçime girerek 424 oy aldı ve güven tazeledi.

Genel kurul sonrası konuşan KOSO Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, kuruluş tarihi ve seçim geleneklerine vurgu yaptı: "Bugün Kayseri Oto Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunu heyecanla yapıyoruz. Kayseri Oto Sanatkarlar Odası 1966’da kurulmuş ve sonra da hep yıllardır adaylı seçimler olmuş. Tarihinde ilk defa tek aday var oda seçiminde."

Odakır, önceki dönem oy oranlarını aktararak biriken güveni dile getirdi: "Birinci dönemimizde yüzde 55 oyla geldik. İkinci dönemde yüzde 71 oyla ve üçüncü dönemimizde yüzde 77 oy la geldik. Hep oylarımızı arttırarak geldik. Bugün karşımızda bir aday olmadığı için esnafımız bize şunu söylüyor; Şeyhi Odakır ve ekibi çalıştı, mücadele etti. Oyların tamamını size veriyoruz dediler. Bakın bu çok önemli. Oyların yüzde 100’ü sizin hadi bakalım çalışın şeklinde oldu. Bu bizim omuzlarımıza büyük bir sorumluluk bindirdi."

Yeni dönem hedefleri ve projeleri hakkında da bilgi veren Odakır, yaptıklarını ve planlarını sıraladı: "2 tane büyük sanayi sitesi yaptık. İnşallah üçüncüsünün çalışmasını yapıyoruz. Yine Şehir Hastanesi bölgesine 1,2,3 ve 4. etap konutlar yaptırdık. Yine inşallah 5. etap için çalışıyoruz. Elektrikli araçların projeleri var. Onları takip ediyoruz."

Görev tanımını ve yaklaşımını özetleyerek, yeni dönemi bir "tecrübe dönemi" olarak niteledi: "Ben bir sanatkarım ve mesleğim kaporta. Çıraklık dönemimiz, kalfalık dönemimiz, ustalık dönemimiz bugün sona erdi. Önümüzdeki dönem tecrübe dönemimiz diyorum. Tecrübe pazarda satılmıyor. Yılların birikimi ile olan tecrübe. İnşallah bu tecrübeyi esnafımıza dönüştüreceğiz."

Odakır, 2026 seçim yılına dair değerlendirmede bulunarak şehirdeki tabloyu paylaştı: "2026 yılı odaların seçim yılı ve bugüne kadar 10 odamızın seçimi yapılıyor. Şu ana kadar hep başkanlarımız güven tazeledi ama bir odamızda değişiklik oldu sadece. O da Yahyalı Esnaf Odamız oldu. Esnafımıza, şehrimize bu seçimler hayırlı uğurlu olsun. Bizim şehrimiz huzur şehri. Esnaf ve sanatkarlarımız da oturup kalkmayı bilen insanlar. Ben emeği geçen herkese seçimlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

