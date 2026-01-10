Emine Erdoğan: "Türk Müziğinin Tüm Dalları Varlığımızın Ayrılmaz Parçasıdır"

Emine Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini ve okulun misyonunu yerinde inceledi.

Ziyarete katılan isimler

Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, merhum bestekar Cinuçen Tanrıkorur’un eşi Barihüda Tanrıkorur, milletvekilleri, sanatçılar ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı.

Emine Erdoğan’ın değerlendirmeleri

Ziyaret sonrası açıklama yapan Emine Erdoğan, okulun misyonuna dikkat çekerek, bu eğitim kurumunun dünyada sayılı müzik okulları arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Erdoğan, okulun kültür, milli kimlik ve hafızayı çocukların dünyasında yeniden canlandırdığını ifade etti. Sözleri arasında şunlar yer aldı:

"Bu güzide eğitim yuvasının dünya genelindeki sayılı müzik okullarından biri olması eminim ki hepimizin göğsünü kabartıyor. Çünkü, bu okulun alelade bir müzik eğitimi vermenin çok ötesinde bir misyonu var. Burada kültürümüz, milli kimliğimiz ve hafızamız çocukların dünyasında yeniden hayat buluyor. Başka bir ifadeyle gelecek geleneğin sağlam ve köklü temeller üzerinde inşa ediliyor. Eğer bugün bu vizyon ete kemiğe bürünmüşse bu işini aşkla yapan harika bir öğretmen kadrosu çok değerli sanatçılar, özverili idareciler ve destek hizmetleri ekibi sayesindedir. Ne mutlu onlara ki bu aziz vatanın bayrağına rüzgar olacak, onu dünyanın her yerinde dalgalandıracak pırıl pırıl evlatlar yetiştiriyorlar. Ben de Palet Okulları ailesinin her bir mensubuna fikri temellerini atan kurucularına ve tüm emek sahiplerine tek tek şükranlarımı sunuyorum"

"Türk müziğini oluşturan tüm dalları varlığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmek zorundayız"

Emine Erdoğan, Türk müziğinin toplumun ortak hafızası olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri paylaştı:

"Türk müziği bu toprakların hikayelerinin biriktiği, acının, sevincin, hasretin, sevdanın ezgiye dönüştüğü büyük bir milli hafızadır."

Erdoğan, sözlerine devamla: "Her ne kadar müzik evrensel olsa da kendi müziğimizi dinlemek içimizde uzun bir yolculuktan sonra eve dönmenin verdiği o derin huzur hissini uyandırır. Çünkü o evde anlaşıldığımızı, kabul gördüğümüzü ve oraya ait olduğumuzu biliriz. İşte bu yüzden müzik toplumu birbirine görünmez bağlarla bağlayan, farklılıkları duyguların potasında eriten ve milli kimliğin oluşumunda temel bir rol üstlenen vazgeçilmez bir unsurdur. Türk müziğini oluşturan tüm dalları varlığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmek zorundayız. Zira Türk müziği tarih boyunca kentte, sarayda, dergahta, camide, köyde, kırsalda, sınır boylarında, kışlada, yaşamı tüm boyutlarıyla çevrelemiş benzersiz bir müzik evrenidir. Sanat müziğinden mevlevi müziğine, halk müziğinden askeri müziğe kadar uzanan büyük bir miras, millet olma bilincimizi sesle, ritimle ve anlamla beslemiştir" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, Türk müziğinin bir dönem kendi evinde dışlandığına değinerek, kültür dünyasının yabancı etkilerle zarar gördüğünü, ancak bugün yeniden bir ihya sürecinin yaşandığını belirtti. Konuşmasında, yetişen neslin kültür ve sanat dünyasının canlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Gençlik, müzik ve kültürel sorumluluk

Emine Erdoğan, günümüzde bazı müzik türlerinin gençler üzerinde olumsuz etkilerine de dikkat çekti ve şu uyarıda bulundu:

"Ne yazık ki tüm dünyada gençler ağır hakaretler, çirkin düşünceler, cinsel içeriklerde şiddet içeren sözlerin kullanıldığı bir müzik kuryasıyla kuşatılmış durumdalar. Kimlik arayışındaki birçok genç; rol modellerinin böyle bir dünyada arıyorlar. Yapılan araştırmalar gençlerin günde ortalama 2 saat müzik dinlediğini ve müzik kliplerinin yüzde 75’inin uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımına özendiren unsurlar içerdiğini söylüyorlar. Halbuki müzik ruhun gıdasıdır. Ancak görüyoruz ki, sanatsal bağlamından koparılan medeniyet kökleri kurutulmuş müzik, yeri geliyor ruhun zehri de olabiliyor. O nedenle kültür ve sanat hayatınızı zenginleştirecek ve kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız."

Okulun hedefleri ve mezunlar

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet’in Türkiye’de kurulan ilk Türk müziği ilkokulu olduğunu hatırlattı ve okulun temel amacını şöyle anlattı:

"Palet Türk Müziği İlkokulu bizim bundan 7 yıl önce burada kurduğumuz Türkiye’nin ilk Türk müziği ilkokulu. Bugün son 15 yıldır yaptığım aslında bütün vakıf çalışmalarında benim hedefim bu kültürümüzün ihyası ve yeni nesillere hakkıyla aktarılması. Sadece ansiklopedik bilgi olmaması, evlerde, sokaklarda canlı canlı yaşanması ve yaşatılması ve bütün bir milletçe kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi inancımızı, değerlerimizi kuşanarak yaşayabilmemiz ve dünyayla da bu özgüvenle ilişkiler kurmamız. Dolayısıyla bu okul aslında müzik yeteneği olan 6 yaşındaki çocukların Türk müziğine doğmasını hedefliyor. Neden? Bugün Türkiye’de 6 yaşındaki bir çocuğun çok müzik yeteneği olduğu düşünülse muhtemelen yönleneceği istikamet batı müziği yolları olacak, batı müziği enstrümanları olacak, batı müziği üstadları olacak. İstiyoruz ki eşit şartlarda rekabet edebilelim ve 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Her yıl binin üzerinde bize kah başvuranlar, kah bizim Üsküdar ilçesinde yaptığımız taramalarda bulduğumuz yetenekli çocuklar içerisinden sadece 24 tanesini okulumuza alıyoruz. Yeteneğe göre karar veriyoruz, ailenin maddi durumuna göre de burslandırıyoruz çeşitli oranlarda. Ve 3 tane mezunumuz, 3 mezuniyetimiz ve 3 grup mezunumuz oldu. Mezunlarımızın bir kısmı müzik eğitimine konservatuar bünyesinde devam ediyorlar. Her geçen sene Medeniyet Üniversitesi ile ve Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız iş birliği ile daha çok öğrencinin konservatuarda müzik eğitimine devam edebileceğini şu anda görüyoruz. Devam etmeseler dahi bu yaşta ilkokul bitmeden bir enstrümanı 3 yıl icra etmiş, sahneye çıkmış, stüdyoda kayıt almış aslında müzik tecrübesine sahip çocuklar yetiştiriyoruz. Hayatlarının devamında hangi alanda kariyer yaparlarsa yapsınlar, Türk müziğini, kendi kültürlerini, geleneklerini çok iyi bilen entelektüeller yetiştirmiş oluyoruz"

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilci Yüce Gümüş ise okulun kuruluş sürecine ve 7 yıllık eğitim hayatına değindi: "Palet Türk Müziği İlkokulu, Türkiye’nin ilk Türk müziği ilkokulu olarak bundan 7 sene evvel eğitim hayatına başladı. Bu 9 buçuk yıllık hazırlık süresinin akabinde 7 senedir eğitim hayatındayız. Ve bugün kıymetli Emin Erdoğan hanımefendiyi ağırlamanın da mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Program ve kapanış

Okulda eğitim alan öğrenciler, programa katılan davetlilere enstrüman dinletisi ve koro performansı sundu. Etkinlik, toplu aile fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

Emine Erdoğan’ın vurguladığı üzere, Palet Türk Müziği İlkokulu gibi kurumlar, gençlerle kültürel miras arasında köprü kurmayı ve Türk müziğinin tüm dallarını yaşatmayı hedefliyor.

