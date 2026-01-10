Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi Açıldı: Ruh Sağlığında Yeni Dönem

Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bursa'nın ruh sağlığı ihtiyacına cevap vermek amacıyla kurulan Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde bilimsel kanıta dayalı psikoterapi uygulamalarını kamu hizmeti kapsamına almayı hedefliyor.

Merkezin Yapısı ve Hizmet Alanları

Merkez bünyesinde 7 ayrı psikoterapi birimi bulunuyor. Travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif-kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, fobiler, çift terapisi ve cinsel işlev bozuklukları gibi birçok alanda danışmanlık ve tedavi hizmeti verilecek.

Açılış töreni, Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Ek Binası'nda gerçekleştirildi. Törene Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, sağlık yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, törende yaptığı konuşmada Bakanlığın vizyonuna uygun hizmetleri vatandaşın ayağına götürme sorumluluğuna vurgu yaparak, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile Bakanlığımızın öncülüğünde Bakanlığımız vizyonu ile örtüşen faaliyetleri hayata geçirmek ve hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmekle mükellefiz" ifadesini kullandı.

Çetin, psikoterapinin duygusal ve davranışsal sorunların konuşma ve etkileşim yoluyla çözümlenmesini sağlayan bilimsel bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, merkezin ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı alanlarda etkili çözümler sunacağını vurguladı. Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu girişimle birlikte Bursa Şehir Hastanesi, Türkiye'de bütüncül ruh sağlığı hizmetlerinde öncü ve referans merkez konumuna yükselecek. Özellikle pandemi sürecinde ve pandemi sonrası artan anksiyete, stres ve kaygı bozuklukları... Merkez sayesinde sadece ilaç ya da sadece psikoterapi ile elde edilen tedavi başarı oranından daha yüksek oranda başarı beklenmektedir. Psikoterapi Merkezi ihtiyaç duyan her vatandaşımız için erişilebilir olacak."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise merkezin akademik yönüne dikkat çekerek, "Merkezimizin akademik yönünün olması da çok güzel. Buradan çıkan bilgiler, sadece sağlık alanında değil, belki ileride sosyolojik açıdan da değerlendirme konusu olur. Burada bu anlamda büyük bir veri tabanı olacağını düşünüyorum" dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güney Marmara'da İlk ve Gelecek Projeler

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, merkezin Güney Marmara'da kendi branşında ilk olma özelliğini taşıdığını belirtti: "Değerli bağışçılarımız ve kamu-özel işbirliği modelini yürüttüğümüz arkadaşlarımız ile beraber bu merkezi hayata geçirdik. Bunun haklı mutluluğunu yaşıyoruz."

Uzm. Dr. Çetin ayrıca, ruh sağlığı alanında yürütülen diğer çalışmalara da değinerek, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Kapalı Çocuk Psikiyatri Servisi'ni ve Kayapa'daki Bağımlılık Danışma, Arındırma Ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin Bakanlık tarafından yatırım planına alındığını hatırlattı.

Tören ve Sonrası

Konuşmaların ardından, merkezin kurulmasında önemli katkıları bulunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Ünal, protokole hediye takdim etti. Merkezde görevli hekimler katılımcılara verilecek hizmetler hakkında bilgiler aktardı ve merkezin bölge için sağlayacağı katkılara dikkat çekildi.

Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi, ruh sağlığı hizmetlerinde bütüncül, erişilebilir ve bilimsel yaklaşımları bir araya getirerek bölge için referans bir merkez olmayı amaçlıyor.

