Bilecik Selimiye'de 5 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Bilecik'te Selimiye köyünde düzenlenen törende orman yangınlarından etkilenen bölgeye 5 bin fidan dikildi; 11 bin 740 hektarlık alanın yeniden yeşillendirilmesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:52
Yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile il protokolünün katıldığı törende, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgede doğanın yeniden canlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Vali Sözer, 2025'te 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirterek, zarar gören alanların yeniden yeşile kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Sözer, Selimiye'deki ağaçlandırma faaliyetlerinin yangından etkilenen diğer bölgelerde de eş zamanlı olarak devam ettiğini ifade etti.

'Bugün, hem doğamız hem geleceğimiz adına çok anlamlı bir günde, bir aradayız. Bu yıl diktiğimiz her bir fidan, sadece toprağa değil, geleceğe kök salacak. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında 11 bin 740 hektar orman alanı zarar gördü. O yangınların acısını hep birlikte yaşadık. Ama biz, o kaybın ardından doğayı yeniden yeşertiyoruz. Bugün burada, 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar, yanan ormanlarımızı yeniden canlandıracak, yeşilin ve umudun sembolü olacak. Sadece ağaç dikmiyoruz; geleceğe nefes, doğaya hayat, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Bilecik bırakıyoruz. Yanan alanların yeniden yeşertilmesi, köylerimizin çevresinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması ve yangına dirençli orman bantlarının oluşturulması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla, çocuklarımızla birlikte 'Yeşil vatan' bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm ekiplerimize, orman teşkilatımıza ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diktiğimiz her fidanın, ülkemizin geleceğine kök salmasını diliyor; Yeşil Vatan'ı birlikte büyütmenin gururunu hepinizle paylaşıyorum' dedi.

Etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.

