Bilecik'te 300 Milyon TL'lik Turizm Yatırımı ve 2026'da Şeyh Edebali Anma Yılı

Bilecik'te 300 milyon TLlik turizm yatırımı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede kentin kültürel mirasının korunması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve yerel değerlerin tanıtılmasına yönelik projeler ele alındı.

2025'te hayata geçirilen yatırım

Valilik kaynaklarına göre, kültür ve turizm alanında 2025 yılı içerisinde toplam 300 milyon TLlik yatırım hayata geçirildi. Bu yatırımların, ilin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkarması hedefleniyor.

Şeyh Edebali anma yılı

Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2026 yılı, UNESCO tarafından 'Şeyh Edebali'yi Anma Yılı' ilan edildi.

Vali Sözer, "Bilecik’in kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaracak projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 yılı 'Şeyh Edebali'yi Anma Yılı' ilanı ile kentimizin tanıtımına büyük bir ivme kazandıracağız" dedi.

