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Bilecik'te 51 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Bilecik'te 51 yaşındaki Sibel Güneş, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 00:34
Bilecik'te 51 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Bilecik'te Şüpheli Ölüm Olayı

Bilecik'te 51 yaşındaki Sibel Güneş, Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki evinde ölü bulundu. Güneş'ten haber alamayan kızı, durumu yakınlarına bildirdi.

Kayseri'de yaşayan kızının endişeleri sonrası, Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınları, durumu hemen yetkililere iletti. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaşarak durumu tespit etti. Yapılan incelemeden sonra, cenazesi savcının onayı ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk...

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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