DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Bilecik'te Ahır Yangını: 6 Büyükbaş ve 40 Küçükbaş Hayvan Son Anda Kurtarıldı

Bilecik'in Yenipazar Belkese Köyü'nde çıkan yangında, evdekiler ve jandarma tarafından 6 büyükbaş ile 40 küçükbaş hayvan son anda güvenli şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:23
Bilecik'te Ahır Yangını: 6 Büyükbaş ve 40 Küçükbaş Hayvan Son Anda Kurtarıldı

Bilecik'te Ahır Yangını: 6 Büyükbaş ve 40 Küçükbaş Hayvan Son Anda Kurtarıldı

Yenipazar Belkese Köyü'nde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese Köyü'nde, Serkan C.'ye ait ve altında ahır bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların 112'yi aramasıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Komşuların müdahalesiyle evde bulunan 66 yaşındaki Ümmühan C. güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Yangının hızla büyümesi üzerine, evin altındaki ahırda bulunan 6 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan, olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından anında tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDAN 6 BÜYÜKBAŞ VE 40 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SON ANDA KURTARILDI

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDAN 6 BÜYÜKBAŞ VE 40 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SON ANDA KURTARILDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
6
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
7
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?