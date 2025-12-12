Bilecik'te Ahır Yangını: 6 Büyükbaş ve 40 Küçükbaş Hayvan Son Anda Kurtarıldı

Yenipazar Belkese Köyü'nde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olmaktan son anda kurtuldu

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese Köyü'nde, Serkan C.'ye ait ve altında ahır bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların 112'yi aramasıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Komşuların müdahalesiyle evde bulunan 66 yaşındaki Ümmühan C. güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Yangının hızla büyümesi üzerine, evin altındaki ahırda bulunan 6 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan, olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından anında tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

