Bilecik'te Atletizm Antrenmanları Yoğun Tempo ile Sürüyor

Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu - Fitness Salonu'nda sürdürülen program

Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu - Fitness Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, uzman antrenörler eşliğinde hız, güç ve dayanıklılık odaklı çalışmalar yapıyor.

Program kapsamında her antrenmanda teknik becerilerin geliştirilmesi, kondisyon seviyelerinin artırılması ve sporcuların performans sınırlarının zorlanması hedefleniyor. Antrenmanlar, genç sporcuların fiziksel kapasitesini geliştirmenin yanı sıra atletizmde yetenek havuzunun genişletilmesine de katkı sağlıyor.

Yürütülen çalışmalar, gençlerin spora yönlendirilmesi ve atletizm alanındaki altyapının güçlendirilmesine önemli destek veriyor.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimine destek olmak için tüm imkânlarımızla onların yanındayız" dedi.

