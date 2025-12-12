Bilecik'te Ayağı Parçalı Kırılan Köpek 2 Saatlik Ameliyatla İyileşti

Osmaneli Belediyesi ekipleri müdahale etti, ameliyat başarıyla tamamlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde karayolu üzerinde bir aracın çarptığı köpek ihbarı alan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı- Hayvan Hastanesi ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Ekipler, ayağından yaralanan köpeği hemen Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı- Hayvan Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk muayenede köpeğin sol ayağında parçalı kırık tespit edildi ve hemen ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı- Hayvan Hastanesi Veteriner Hekim Halil İbrahim Güler şunları aktardı:

Hayvanımız geldiğinde sol ayağında bir kırığımız vardı. Burada yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda parçalı kırığı tespit ettik ve hemen ameliyata aldık. Ameliyatta bir adet pim kullanıldı, bir tane dinamik kompresyon plağı, üç tane vida ve üç tane de serklaj teli ile sabitledik. Ayağı şuan üzerinden bir hafta geçti, köpeğimiz gayet iyi. Adını da 'Şans' koyduğumuz köpek iyileşince sahiplendireceğiz.

Ameliyat 2 saat sürdü ve veteriner ekipler hayvanın takip ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor.

