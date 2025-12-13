Bilecik'te Badminton Antrenmanları Yoğun Tempo ile Sürüyor

Bilecik'te badminton antrenmanları, hızlı reaksiyon, raket kontrolü ve koordinasyona odaklanan uygulamalarla yoğun tempoda devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında yürütülen çalışmalar, genç sporcuları hem teknik hem de fiziksel açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.

Antrenman Programı

Program kapsamında sporcular; doğru raket kullanımı, etkili ayak çalışmaları, temel vuruş teknikleri, servis çeşitleri, file önü hâkimiyeti ve savunma-atak geçişleri üzerine kapsamlı bir eğitim alıyor. Uzman antrenörler tarafından uygulanan teknik çalışmalar, gençlerin performans gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Hedefler ve Yürütme

Antrenmanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okul sporları çatısı altında disiplin, süreklilik ve teknik gelişim esas alınarak sürdürülüyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Badminton branşında sporcularımızın teknik ve fiziksel gelişimini destekleyen yoğun tempolu antrenmanlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

