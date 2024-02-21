Bilecik'te baraj doluluk oranlarında sevindiren haber: Tarımda kullanılan su kaynakları tam doldu

Tarımsal üretimlerin devamlılığı için hayati önem taşıyan sulama kaynakları, ilçe halkını mutlu etti. Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve Esere, Bozcaarmut, Büyükelmalı, Küçükelmalı, Sarnıç sulama göletleri, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.





Sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kar ve yağmur, baraj ve göletlerin doluluk oranını yükseltti. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, AA'ya yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl tarımsal sulamada herhangi bir su sorunu olmayacağını belirtti.





Karakaş, barajlardaki doluluk seviyesinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, önlem olarak alt vanaları kontrollü bir biçimde açtıklarını ve su boşalttıklarını ifade etti.