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Bilecik'te Dolandırıcılık Şoku: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, yakalanarak tutuklandı. Olay, Pazaryeri ilçesinde yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:22
Bilecik'te Dolandırıcılık Şoku: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Olayı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendini polis olarak tanıtan bir şüpheli, dolandırıcılık yapmak amacıyla bir kadını hedef aldı. Dereköy'de yaşayan S.Ü.'yü telefonla arayan R.Y., güven sağlamak için kendisini polis olarak tanıttı.

Dolandırıcılığın Detayları

Şüpheli, evde bulunan ziynet eşyalarını talep etti. Ardından, kadın şahsın evine gelerek ziynet eşyalarını toplayıp motosikletle kaçtı. Dolandırıldığını fark eden S.Ü, hemen jandarmaya başvurdu.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Jandarma Suç Araştırma Timi, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı inceleme ile şüphelinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. R.Y, Bursa'da başka bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirirken polis tarafından yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, dolandırıcılık vakalarının artış göstermesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelinin, Bursa'ya gittiğini belirledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelinin, Bursa'ya gittiğini belirledi.

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