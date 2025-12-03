Bilecik'te engelli bireyler çini sanatıyla hayallerini betimledi

Etkinlik ve amaç

Bilecik'te, Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen "Çini sanatı ile hayallerimizi betimliyoruz" etkinliği, engelli bireylerin sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak ve özgün ifade alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Uygulama ve katılım

Etkinlik kapsamında katılımcılar, çini sanatının inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda engelli bireyler kendi tasarımlarını oluşturdu ve uygulamalı eğitim aldı.

Yetkiliden açıklama

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu etkinliğe katılarak alandaki çalışmaları inceledi ve katılımcılarla yakından ilgilendi. Türkoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada "Engelli bireylerimizin yaşamın her alanında görünür olması için çalışmayı sürdüreceğiz; onların yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

