Bilecik'te Engelli Bireylere Temsili Askerlik İçin Kına Töreni Düzenlendi

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) iş birliğiyle, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için özel bir eğlence programı düzenlendi. Tören, Öğretmenevi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, perşembe günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı. Kına yakımı esnasında duygulanan bazı gençlerin gözyaşlarını anneleri sildi. Bu anlamlı anlar, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

BİEYDER Başkanı Esra Geçim, askerlere kimliklerini simgeleyen künyeleri hediye ederken, engelli gençlerin boyunlarına 'O şimdi asker' yazılı simgeler asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle kentte birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Türkoğlu, 'Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. 7 engelli bireyimiz asker olacaklar. Geleneğimizde askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Askerlik duygusunu yaşayacaklar. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler.' ifadesini kullandı.

Engelli bireyler, vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu dile getirirken, programa Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğinde, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğinde, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.