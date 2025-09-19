Bilecik’te Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu Açıldı

Bilecik’te Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu hizmete girdi

Gölpazarı ilçesinde düzenlenen açılış töreniyle Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu resmen hizmete alındı. Etkinlik, Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

Açılış töreni

Tören, dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçenin tanıtım videosu misafirlere izletildi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın mesajı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm alanında kaydettiği ilerlemeye vurgu yaptı. Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör ilan ettiğini hatırlatarak, 'Biz bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarla sektörle, ilgili tüm taraflarla, yerel yönetimlerle yaptığımız işbirlikleriyle Türkiye'nin turizmini büyütmeye devam ediyoruz. Dünya ortalamalarının üzerinde büyüyen bir turizm ülkesiyiz. Geçtiğimiz yıl 60 milyar doları geçerek, 61 milyar dolar turizm geliri, 62 milyon ziyaretçiyle dünyada 4'üncü sıraya yerleştik.' dedi. Alpaslan, Türkiye'nin dört bir köşesinin olağanüstü güzelliklere sahip olduğunu belirterek, bu zenginliklerin tanıtımı ve yatırımlarla turizmin daha da büyütüleceğini ifade etti.

Yerel yetkililer ve kapanış

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de törende yaptığı konuşmada, Gölpazarı'nda başarılı belediyecilik hizmetleri sunulduğunu ve Alpaslan'ın her konuda kendilerine destek verdiğini söyledi. Eldemir, kültür merkezinin meydana gelmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Programda İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer de birer konuşma yaptı. Organizasyon, Bakan Yardımcısı Alpaslan'a fahri hemşehrilik beratı takdimi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Törene Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve diğer ilgililer katıldı.