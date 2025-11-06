Bilecik'te Gençler Judo İl Şampiyonası Başladı

Bilecik’te 2025-2026 okul sporları Judo Gençler İl Şampiyonasıyla başladı; başarılı sporcular 6-7 Aralık'ta grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:06
İstasyon Spor Salonu'nda madalyalar için mücadele

2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri, Judo Gençler İl Şampiyonası ile başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya birçok okul katıldı. Müsabakalar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, 6-7 Aralık tarihlerinde Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: 'Öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artırılması ve gençlerin sportif başarılarının desteklenmesi hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik eder başarılar dilerim'

