Bilecik'te Gençler Judo İl Şampiyonası Başladı

İstasyon Spor Salonu'nda madalyalar için mücadele

2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri, Judo Gençler İl Şampiyonası ile başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya birçok okul katıldı. Müsabakalar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, 6-7 Aralık tarihlerinde Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: 'Öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artırılması ve gençlerin sportif başarılarının desteklenmesi hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik eder başarılar dilerim'

BİLECİK’TE GENÇ JUDOCULAR İL ŞAMPİYONASI İÇİN MİNDERDE BULUŞTU