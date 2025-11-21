Trabzon 2. Kitap Günleri Coşkulu Açılışla Başladı

Trabzon 2. Kitap Günleri Kapılarını Açtı

Trabzon’da Kitap Günleri’nin ikincisi, coşkulu bir açılış töreniyle kitapseverlere kapılarını açtı. Etkinlik, Yenimahalle Fuar Alanı’nda düzenleniyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Genç'in vurguları

Törende konuşan Ahmet Metin Genç, okumanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hem inandığımız değerler, hem inancımız hem de medeniyetimiz bu işi önceliyor ve önemsiyor. Cenab-ı Allah ilk sözünde eşrefi mahlukat olarak yarattığı insana ’oku’ emrini vermişse, yarattığı insanın, hayatına bunu esas alması lazım. Şu anda geldiğimiz çağ itibarı ile insanlığın çok kötü bir sınav verdiği zaman dilimindeyiz. İnsana ve insanlığa ait değerler yerle yeksan oldu. Bir katil devlet, elinde bulundurduğu güçle birlikte bütün insanlığı yerle yeksan etti. Böyle bir zaman kesitinde okuyarak daha çok bilgiye erişmek ve yeni bilgiler üreterek güç sahibi olmak gibi bir zorunluluğumuz var...Yavrularımızın, gençlerimizin bilgiyle daha çok dolması ve daha çok donanıma sahip olması için kendimizi vazifeli addediyoruz. Onun için geçen yıl Kitap Günleri’nin ilkini yaptık, 220 bin vatandaşımız, gencimiz buradan istifade etti. Bu yıl sayı daha da artacak. Her yıl bu faaliyeti inşallah gerçekleştireceğiz. Çok değerli yazarlarımız, yayınevlerimiz var. Bu faaliyeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, teşekkür ediyorum. Bu organizasyonla Trabzon’umuzun kültür, ilim, irfan hayatına değer kazandıracağız"

Açılış sonrası

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi. Katılımcılar stantları gezerek yazarlarla sohbet etti. Etkinlikte 76 yayınevi ve 180 yazar yer alıyor. Trabzon 2. Kitap Günleri 30 Kasım’da sona erecek.

