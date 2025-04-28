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Bilecik'te Hemşireyle Tartışan Hasta Yakını Gözaltına Alındı

Bilecik'te hastanede hemşire ile tartışan hasta yakını gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:29
Bilecik'te Hemşireyle Tartışan Hasta Yakını Gözaltına Alındı

Bilecik'te, çocuğunu tedavi için hastaneye götüren bir hasta yakını, hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındı. Olayın detayları sosyal medyada yayıldıktan sonra dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre, T.A. adlı hasta yakını, rahatsızlanan çocuğu ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre sonra hastanede görevli hemşire D.Y. ile henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte hastanede beyaz kod alarmı verildi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin güvenlik personeli, T.A.'yı dışarı çıkarmaya çalışırken, T.A. “Sen beni çocuk mu sandın. İstediğiniz kadar tutun, ben seni dışarda da yakalayacağım.” şeklinde bağırarak tepki gösterdi. Bu anlar, hastaneyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından T.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan hasta yakını ile hemşire D.Y. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldular. Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe, söz konusu olayı kınadıklarını ifade etti.

Bilecik'te çocuğunu götürdüğü hastanede hemşireyle tartışan, görüntüleri sosyal medyada...

Bilecik'te çocuğunu götürdüğü hastanede hemşireyle tartışan, görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra gözaltına alınan hasta yakını, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanlığı üyeleri, yaşanan olayı kınadıklarını bildirdi.

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